Ausblick: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,87 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,45 NOK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,30 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 36,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,22 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,62 NOK, gegenüber 16,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11,91 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,22 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at