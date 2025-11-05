Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert. Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,87 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,45 NOK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,30 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 36,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,22 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 15,62 NOK, gegenüber 16,66 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11,91 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,22 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

