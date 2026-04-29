Spring Airlines Aktie
WKN DE: A14TEA / ISIN: CNE100001V45
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Spring Airlines präsentiert Quartalsergebnisse
Spring Airlines gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Spring Airlines im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,755 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 CNY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 15,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,15 Milliarden CNY gegenüber 5,32 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,24 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,38 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 24,63 Milliarden CNY, gegenüber 21,42 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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