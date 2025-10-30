Ausblick: Spring Airlines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Spring Airlines äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 CNY gegenüber 1,27 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Spring Airlines in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,85 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 6,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,43 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,33 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,32 Milliarden CNY, gegenüber 19,97 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at