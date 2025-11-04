Sprout Socia a Aktie

Sprout Socia a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWF7 / ISIN: US85209W1099

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sprout Social A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sprout Social A wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,160 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sprout Social A noch -0,300 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 114,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,740 USD im Vergleich zu -1,090 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 454,5 Millionen USD, gegenüber 405,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

