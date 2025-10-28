Sprouts Farmers Markets Aktie

WKN DE: A1W2Q4 / ISIN: US85208M1027

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Sprouts Farmers Markets zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sprouts Farmers Markets wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sprouts Farmers Markets im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,23 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,89 Milliarden USD, gegenüber 7,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

