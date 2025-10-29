Ausblick: SPS Commerce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SPS Commerce wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,998 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SPS Commerce 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 192,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 761,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 637,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at