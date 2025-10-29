SPX Technologies Aktie

SPX Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRSJ / ISIN: US78473E1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: SPX Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SPX Technologies lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SPX Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,61 USD. Dies würde einem Zuwachs von 51,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SPX Technologies 1,06 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 577,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 483,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,49 USD, gegenüber 4,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 2,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,98 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SPX Technologies Inc Registered Shsmehr Nachrichten