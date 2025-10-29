Ausblick: SPX Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SPX Technologies lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SPX Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,61 USD. Dies würde einem Zuwachs von 51,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SPX Technologies 1,06 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 577,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 483,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,49 USD, gegenüber 4,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 2,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,98 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

