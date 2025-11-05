Square Aktie

Square für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCS7 / ISIN: AU0000380420

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Square gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Square wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,953 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,92 Milliarden AUD. Dementsprechend gehen die Experten bei Square für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,72 Milliarden AUD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 AUD im Vergleich zu 6,92 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 37,97 Milliarden AUD, gegenüber 36,57 Milliarden AUD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Square Inc Chess Depositary Interests Repr 1 Shmehr Nachrichten

Analysen zu Square Inc Chess Depositary Interests Repr 1 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Square Inc Chess Depositary Interests Repr 1 Sh 53,50 -15,75% Square Inc Chess Depositary Interests Repr 1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen