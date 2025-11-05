Ausblick: Square gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Square wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,953 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,92 Milliarden AUD. Dementsprechend gehen die Experten bei Square für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,72 Milliarden AUD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 AUD im Vergleich zu 6,92 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 37,97 Milliarden AUD, gegenüber 36,57 Milliarden AUD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at