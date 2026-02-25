Ausblick: Square legt Quartalsergebnis vor

Square öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Square im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,939 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,68 AUD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten ein Plus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,33 Milliarden AUD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,25 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 33 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,49 AUD im Vergleich zu 6,92 AUD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 36,03 Milliarden AUD, gegenüber 36,57 Milliarden AUD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at