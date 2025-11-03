SSR Mining Aktie

WKN DE: A2QDCL / ISIN: AU0000091407

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: SSR Mining zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SSR Mining lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,487 AUD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 AUD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 56,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 384,2 Millionen AUD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 600,8 Millionen AUD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 AUD, gegenüber -1,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,43 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,51 Milliarden AUD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

SSR Mining Inc Chess Depository Interests repr 1 shs

