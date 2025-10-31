Standard Motor Products Aktie

Standard Motor Products für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855022 / ISIN: US8536661056

31.10.2025 07:01:06

Ausblick: Standard Motor Products stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Standard Motor Products wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,13 USD je Aktie gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 503,3 Millionen USD – ein Plus von 26,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Motor Products 399,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,86 USD im Vergleich zu 1,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

