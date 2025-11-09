Ausblick: StandardAero verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

StandardAero präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,201 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,28 Prozent auf 1,42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,849 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,98 Milliarden USD, gegenüber 5,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at