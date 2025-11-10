Ausblick: Starbreeze (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Starbreeze (B) wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,159 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 45,07 Prozent auf 61,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,170 SEK im Vergleich zu -0,220 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 245,7 Millionen SEK, gegenüber 185,9 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at