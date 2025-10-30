Ausblick: START TODAY verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

START TODAY lässt sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird START TODAY die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 12,78 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte START TODAY 11,25 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll START TODAY nach den Prognosen von 8 Analysten 52,91 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,41 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,67 JPY im Vergleich zu 50,90 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 231,96 Milliarden JPY, gegenüber 213,13 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

