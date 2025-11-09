Ausblick: Starwood Property Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Starwood Property Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,441 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 479,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 487,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD aus. Im Vorjahr waren 1,10 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at