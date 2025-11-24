Ausblick: Stealthgas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Stealthgas veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,310 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stealthgas 0,330 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 39,2 Millionen USD gegenüber 40,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 168,0 Millionen USD, gegenüber 167,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at