Stealthgas Aktie
WKN: A0HFYU / ISIN: MHY816691064
|
24.11.2025 07:01:06
Ausblick: Stealthgas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Stealthgas veröffentlicht am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,310 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stealthgas 0,330 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 39,2 Millionen USD gegenüber 40,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 168,0 Millionen USD, gegenüber 167,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stealthgas IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Stealthgas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.08.25
|Ausblick: Stealthgas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.05.25