Ausblick: Stealthgas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Stealthgas wird sich am 25.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,300 USD. Dies würde einer Verringerung von 57,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stealthgas 0,700 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 39,5 Millionen USD – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stealthgas 41,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 167,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
