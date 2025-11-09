Stellus Capital Investment Aktie
WKN DE: A1KA51 / ISIN: US8585681088
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Stellus Capital Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Stellus Capital Investment wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 25,9 Millionen USD gegenüber 23,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 1,79 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 102,4 Millionen USD, gegenüber 89,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Ausblick: Stellus Capital Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
