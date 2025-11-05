Stevanato Group Aktie

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Stevanato Group Az nominativa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stevanato Group Az nominativa stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,127 EUR je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 290,4 Millionen EUR für Stevanato Group Az nominativa, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 305,3 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,525 EUR, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 1,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,19 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

