Stevanato Group Aktie
WKN DE: A3CUMB / ISIN: IT0005452658
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Stevanato Group Az nominativa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Stevanato Group Az nominativa stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,127 EUR je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 290,4 Millionen EUR für Stevanato Group Az nominativa, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 305,3 Millionen USD erzielt wurde.
Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,525 EUR, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 1,17 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,19 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stevanato Group S.p.A. Az nominativamehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Stevanato Group Az nominativa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Stevanato Group Az nominativa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Stevanato Group Az nominativa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Stevanato Group S.p.A. Az nominativamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Stevanato Group S.p.A. Az nominativa
|21,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.