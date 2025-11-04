Ausblick: Strathcona Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Strathcona Resources lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,759 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Strathcona Resources ein EPS von 0,880 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Strathcona Resources 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,02 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 14,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Strathcona Resources 1,18 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 CAD, gegenüber 2,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,98 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,75 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

