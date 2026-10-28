Strattec Security CorpShs Aktie

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WKN: 894333 / ISIN: US8631111007

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Strattec Security präsentiert Quartalsergebnisse

Strattec Security wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,47 USD. Das entspräche einer Verringerung von 28,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,07 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,81 Prozent auf 146,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Strattec Security noch 152,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 557,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 579,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

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