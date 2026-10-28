Strattec Security CorpShs Aktie
WKN: 894333 / ISIN: US8631111007
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Strattec Security präsentiert Quartalsergebnisse
Strattec Security wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,47 USD. Das entspräche einer Verringerung von 28,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,07 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,81 Prozent auf 146,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Strattec Security noch 152,4 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 557,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 579,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strattec Security CorpShs
|
28.10.26
|Ausblick: Strattec Security präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Strattec Security veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Strattec Security öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Strattec Security CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Strattec Security CorpShs
|57,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.