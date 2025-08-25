Strauss Group Aktie

Strauss Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893540 / ISIN: IL0007460160

25.08.2025 07:01:06

Ausblick: Strauss Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Strauss Group wird am 26.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 ILS. Im Vorjahresquartal waren 0,700 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 86,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,70 Milliarden ILS. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,17 Milliarden ILS aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,68 ILS im Vergleich zu 5,35 ILS im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 12,20 Milliarden ILS, gegenüber 7,09 Milliarden ILS im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Strauss Group Ltd. (Reg. Shares)

Analysen zu Strauss Group Ltd. (Reg. Shares)

Aktien in diesem Artikel

Strauss Group Ltd. (Reg. Shares) 15,04 -14,55% Strauss Group Ltd. (Reg. Shares)

