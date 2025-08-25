Strauss Group Aktie
Ausblick: Strauss Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Strauss Group wird am 26.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 ILS. Im Vorjahresquartal waren 0,700 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 86,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,70 Milliarden ILS. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,17 Milliarden ILS aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,68 ILS im Vergleich zu 5,35 ILS im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 12,20 Milliarden ILS, gegenüber 7,09 Milliarden ILS im vorigen Jahr.
