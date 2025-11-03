Ausblick: Studsvik A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Studsvik A stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,10 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Studsvik A ein EPS von -0,870 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 12,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 225,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 200,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 6,23 SEK, gegenüber 1,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 924,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 893,1 Millionen SEK generiert wurden.

