Ausblick: Sula Vineyards legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sula Vineyards stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,72 INR je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent auf 1,40 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,07 INR im Vergleich zu 8,32 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,23 Milliarden INR, gegenüber 5,79 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
