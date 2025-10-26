Ausblick: Sumitomo Chemical India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Chemical India präsentiert am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,95 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Chemical India 3,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,79 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 9,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sumitomo Chemical India einen Umsatz von 9,88 Milliarden INR eingefahren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,22 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,13 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 36,81 Milliarden INR, gegenüber 31,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at