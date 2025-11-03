Sumitomo Chemical Aktie
WKN: 853490 / ISIN: JP3401400001
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sumitomo Chemical wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 15,29 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Chemical -18,900 JPY je Aktie verloren.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 588,62 Milliarden JPY gegenüber 629,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,46 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,46 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 23,59 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 2.349,71 Milliarden JPY, gegenüber 2.606,28 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Chemical Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Sumitomo Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Sumitomo Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Sumitomo Chemical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sumitomo Chemical Co. Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sumitomo Chemical Co. Ltd.
|2,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.