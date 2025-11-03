Sumitomo Chemical Aktie

WKN: 853490 / ISIN: JP3401400001

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sumitomo Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Chemical wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 15,29 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Chemical -18,900 JPY je Aktie verloren.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 588,62 Milliarden JPY gegenüber 629,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,46 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,46 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 23,59 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 2.349,71 Milliarden JPY, gegenüber 2.606,28 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Chemical Co. Ltd. 2,50 0,00% Sumitomo Chemical Co. Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

