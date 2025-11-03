Ausblick: Sumitomo Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Chemical wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 15,29 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Chemical -18,900 JPY je Aktie verloren.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 588,62 Milliarden JPY gegenüber 629,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,46 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,46 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 23,59 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 2.349,71 Milliarden JPY, gegenüber 2.606,28 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at