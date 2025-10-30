Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sumitomo Dainippon Pharma wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 78,96 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -121,230 JPY je Aktie erzielt worden.

Sumitomo Dainippon Pharma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,78 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 166,65 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 59,49 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 418,15 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 398,83 Milliarden JPY waren.

