Sumitomo Dainippon Pharma Aktie
WKN: 858257 / ISIN: JP3495000006
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sumitomo Dainippon Pharma wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 78,96 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -121,230 JPY je Aktie erzielt worden.
Sumitomo Dainippon Pharma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,78 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 166,65 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 59,49 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 418,15 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 398,83 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Dainippon Pharma legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25