Ausblick: Sumitomo Forestry präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sumitomo Forestry wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 43,30 JPY gegenüber 48,61 JPY im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 572,20 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 510,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 160,68 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 189,80 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2.292,15 Milliarden JPY, gegenüber 2.053,65 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at