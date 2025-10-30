Sumitomo Forestry Aktie
WKN: 869989 / ISIN: JP3409800004
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Forestry präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sumitomo Forestry wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 43,30 JPY gegenüber 48,61 JPY im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 572,20 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 11,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 510,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 160,68 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 189,80 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2.292,15 Milliarden JPY, gegenüber 2.053,65 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
