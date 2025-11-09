Ausblick: Sumitomo Metal Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sumitomo Metal Mining stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 56,21 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 88,91 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 407,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 389,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 288,46 JPY, gegenüber 59,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1.659,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.593,35 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at