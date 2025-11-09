Sumitomo Metal Mining Aktie
WKN: 859470 / ISIN: JP3402600005
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sumitomo Metal Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sumitomo Metal Mining stellt am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 56,21 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 88,91 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 407,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 389,83 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 288,46 JPY, gegenüber 59,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1.659,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.593,35 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Sumitomo Metal Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Metal Mining stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.06.25
|Nikkei 225-Titel Sumitomo Metal Mining-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sumitomo Metal Mining-Aktionäre freuen (finanzen.at)
Analysen zu Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
|28,20
|2,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.