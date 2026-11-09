Ausblick: Sumitomo Metal Mining legt Quartalsergebnis vor

Sumitomo Metal Mining lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sumitomo Metal Mining die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 210,35 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 114,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 97,85 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 25,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 508,02 Milliarden JPY gegenüber 403,76 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 938,54 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 649,55 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.142,67 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.741,59 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net