Ausblick: SUMITOMO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SUMITOMO wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,863 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,55 Prozent erhöht. Damals waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 11,60 Milliarden USD gegenüber 11,70 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,90 Prozent.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,04 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 50,01 Milliarden USD, gegenüber 47,47 Milliarden USD im Vorjahr.

