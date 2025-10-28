Ausblick: Sun Communities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sun Communities gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sun Communities noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 26,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 695,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 944,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,22 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,29 Milliarden USD, gegenüber 3,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at