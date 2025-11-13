Ausblick: Sun Television legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sun Television lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sun Television die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 11,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,39 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,04 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,35 Milliarden INR umgesetzt.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 42,61 INR, gegenüber 43,23 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 41,49 Milliarden INR im Vergleich zu 40,15 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at