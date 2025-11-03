SunCoke Energy Aktie
WKN DE: A1JDCZ / ISIN: US86722A1034
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: SunCoke Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SunCoke Energy gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 349,3 Millionen USD – ein Minus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SunCoke Energy 490,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,550 USD, gegenüber 1,12 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,59 Milliarden USD im Vergleich zu 1,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
