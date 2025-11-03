SunCoke Energy Aktie

SunCoke Energy

WKN DE: A1JDCZ / ISIN: US86722A1034

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: SunCoke Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SunCoke Energy gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 349,3 Millionen USD – ein Minus von 28,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SunCoke Energy 490,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,550 USD, gegenüber 1,12 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,59 Milliarden USD im Vergleich zu 1,94 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

SunCoke Energy Inc 6,90 0,00% SunCoke Energy Inc

