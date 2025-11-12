Ausblick: Sunrise Realty Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sunrise Realty Trust stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,298 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sunrise Realty Trust einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,2 Millionen USD – ein Plus von 94,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunrise Realty Trust 3,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 23,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 10,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at