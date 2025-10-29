Erste Schätzungen: Sunrise Realty Trust legt Quartalsergebnis vor

Sunrise Realty Trust stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,298 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,62 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

Sunrise Realty Trust soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at