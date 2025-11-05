Sunrun Aktie

Sunrun für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14V1T / ISIN: US86771W1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sunrun legt Quartalsergebnis vor

Sunrun wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sunrun noch -0,370 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Sunrun nach den Prognosen von 17 Analysten 597,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 537,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -12,810 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,24 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sunrun Incmehr Nachrichten

Analysen zu Sunrun Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sunrun Inc 16,81 -7,89% Sunrun Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen