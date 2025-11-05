Ausblick: Sunrun legt Quartalsergebnis vor

Sunrun wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sunrun noch -0,370 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Sunrun nach den Prognosen von 17 Analysten 597,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 537,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -12,810 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,24 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at