Sunstone Hotel Investors Aktie

Sunstone Hotel Investors

WKN: A0DK4W / ISIN: US8678921011

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sunstone Hotel Investors legt Quartalsergebnis vor

Sunstone Hotel Investors äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sunstone Hotel Investors noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 224,1 Millionen USD – ein Minus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sunstone Hotel Investors 226,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,016 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 936,0 Millionen USD, gegenüber 905,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at





Sunstone Hotel Investors Inc. 7,95 -0,63% Sunstone Hotel Investors Inc.

