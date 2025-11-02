Superior Uniform Group Aktie

WKN: 904472 / ISIN: US8683581024

Ausblick: Superior Uniform Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Superior Uniform Group lässt sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Superior Uniform Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,183 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Superior Uniform Group noch 0,330 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 141,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,7 Millionen USD in den Büchern standen.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,450 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 568,2 Millionen USD, gegenüber 565,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

