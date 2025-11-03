Supernus Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1JX3U / ISIN: US8684591089
Ausblick: Supernus Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Supernus Pharmaceuticals wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,590 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 180,2 Millionen USD gegenüber 175,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD aus. Im Vorjahr waren 1,32 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 702,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 661,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
