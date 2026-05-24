Ausblick: Suprajit Engineering gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Suprajit Engineering lädt am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,70 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 86,87 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,98 INR je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,29 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 17,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,76 INR je Aktie, gegenüber 7,20 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 38,01 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 32,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at