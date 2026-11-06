Ausblick: Suprajit Engineering legt Quartalsergebnis vor

Suprajit Engineering wird am 07.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 INR gegenüber 3,71 INR im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent auf 10,98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,26 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,31 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 44,58 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 38,24 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net