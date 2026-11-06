Suprajit Engineering Aktie
WKN DE: A2AGF5 / ISIN: INE399C01030
|
06.11.2026 07:01:06
Ausblick: Suprajit Engineering legt Quartalsergebnis vor
Suprajit Engineering wird am 07.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 INR gegenüber 3,71 INR im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent auf 10,98 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,26 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,31 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 44,58 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 38,24 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Suprajit Engineering Ltd
|
06.11.26
|Ausblick: Suprajit Engineering legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|Erste Schätzungen: Suprajit Engineering stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Suprajit Engineering verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.05.26
|Ausblick: Suprajit Engineering gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.05.26
|Erste Schätzungen: Suprajit Engineering stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Suprajit Engineering Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Suprajit Engineering Ltd
|481,75
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.