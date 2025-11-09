Ausblick: Suprajit Engineering legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suprajit Engineering wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,80 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 INR erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,10 Prozent auf 9,18 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,50 INR, wohingegen im Vorjahr noch 7,20 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,65 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 32,76 Milliarden INR waren.

