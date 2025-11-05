Supremex Aktie

WKN DE: A1H5H6 / ISIN: CA86863R1055

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Supremex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Supremex wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,080 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,920 CAD erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 2,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 69,4 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Supremex für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 67,3 Millionen CAD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,290 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,470 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 270,9 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 281,0 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

