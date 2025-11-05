Supremex Aktie
WKN DE: A1H5H6 / ISIN: CA86863R1055
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Supremex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Supremex wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,080 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,920 CAD erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 2,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 69,4 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Supremex für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 67,3 Millionen CAD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,290 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,470 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 270,9 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 281,0 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Supremex Inc.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Supremex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Supremex präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Supremex Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Supremex Inc.
|3,53
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.