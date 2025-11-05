Sutherland Asset Management Aktie

Sutherland Asset Management für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6VM / ISIN: US75574U1016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sutherland Asset Management informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sutherland Asset Management lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 242,86 Prozent verringert. Damals waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 73,0 Millionen USD gegenüber 177,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,88 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,398 USD, gegenüber -2,630 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 294,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 907,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sutherland Asset Management Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Sutherland Asset Management Corp Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sutherland Asset Management Corp Registered Shs 2,36 -8,53% Sutherland Asset Management Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen