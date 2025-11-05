Ausblick: Sutherland Asset Management informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sutherland Asset Management lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,240 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 242,86 Prozent verringert. Damals waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 73,0 Millionen USD gegenüber 177,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,88 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,398 USD, gegenüber -2,630 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 294,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 907,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at