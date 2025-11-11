Ausblick: Suven Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suven Pharmaceuticals wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,55 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Suven Pharmaceuticals 3,23 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 127,03 Prozent auf 5,85 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,72 INR, wohingegen im Vorjahr noch 10,52 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,02 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,80 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at