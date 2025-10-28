Suven Pharmaceuticals Aktie

WKN DE: A2PYUT / ISIN: INE03QK01018

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Suven Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suven Pharmaceuticals äußert sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,55 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Suven Pharmaceuticals 3,23 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 127,03 Prozent auf 5,85 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Suven Pharmaceuticals noch 2,58 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,72 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 10,52 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,02 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,80 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

