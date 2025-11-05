Suzano Papel e Celulose Aktie
Ausblick: Suzano Papel e Celulose legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suzano Papel e Celulose wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,323 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,78 Prozent verringert. Damals waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 2,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD im Vergleich zu -1,040 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 9,19 Milliarden USD, gegenüber 8,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.
