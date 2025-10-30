Suzhou Jinhong Gas a Aktie
WKN DE: A40RE1 / ISIN: CNE100003ZP4
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Suzhou Jinhong Gas A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suzhou Jinhong Gas A gibt am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,160 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Suzhou Jinhong Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 789,7 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 621,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 27,15 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,481 CNY je Aktie, gegenüber 0,420 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,94 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 2,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
30.10.25
