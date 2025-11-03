Suzlon Energy Aktie
WKN DE: A0NBWZ / ISIN: INE040H01021
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Suzlon Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suzlon Energy äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,200 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 43,48 Prozent auf 30,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,60 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,52 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 176,41 Milliarden INR, gegenüber 108,90 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Suzlon Energy Ltdmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Suzlon Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Suzlon Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.05.25
|Ausblick: Suzlon Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Suzlon Energy Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Suzlon Energy Ltd
|59,38
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.