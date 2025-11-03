Suzlon Energy Aktie

Suzlon Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NBWZ / ISIN: INE040H01021

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Suzlon Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suzlon Energy äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,200 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 43,48 Prozent auf 30,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,60 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,52 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 176,41 Milliarden INR, gegenüber 108,90 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

